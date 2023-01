"James Bond-Nachfolger": Lamborghini versinkt im Mondsee

−Foto: Feuerwehr Mondsee und C. Stoxreiter, AFK Mondsee

Seinen rund 300.000 Euro teuren Lamborghini hat ein 31-jähriger Schweizer im oberösterreichischen Mondsee versenkt. Auf Twitter vermutet die Polizei scherzhaft, dass sich der Fahrer wohl als James Bond-Nachfolger bewerben wollte.









Wie die Polizei mitteilt, ist der 31-Jährige bereits am späten Dienstagabend mit seinem 40-jährigen Beifahrer vom Mondsee aus in Richtung Unterach am Attersee unterwegs gewesen. Auf einem Parkplatz stieg der Beifahrer aus und der Schweizer wollte den Sportwagen wenden.



Dabei hat er wohl die Pedale verwechselt und ist rückwärts in den See gefahren. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Auto befreien und zum Ufer schwimmen. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Oben drauf musste er sich von der oberösterreichischen Polizei auf Twitter noch Häme gefallen lassen. Die Beamten sprachen vom (erfolglosen) Versuch, sich für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond zu bewerben.





Nach dem unerwarteten Ende von #KeineZeitzusterben bewarb sich ein Schweizer für die Nachfolge von #DanielCraig als #JamesBond. Der Versuch mit seinem Sportwagen den legendären Lotus Esprit aus #derSpiondermichliebte zu imitieren ging aber nach hinten los. #gefahrennichtgebremstpic.twitter.com/0QD8PKZ0s3 — POLIZEI OÖ (@LPDooe) October 20, 2021





Der Lamborghini jedoch war nicht mehr zu retten. Er sank 15 Meter vom Ufer entfernt auf eine Tiefe von fünf Metern ab. Laut ORF ist an dem 300.000 Euro teuren Auto Totalschaden entstanden.

− lha