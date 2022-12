Jahn Regensburg verpflichtet Verteidiger Guwara

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. −Foto: Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der SSV Jahn Regensburg hat Abwehrspieler Leon Guwara verpflichtet. Der 24-Jährige unterschrieb beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis Juni 2023. "Leon ist ein dynamischer, wuchtiger, spiel- und offensivstarker Linksverteidiger, der insbesondere auch im Spiel mit Ball sehr viele gute Lösungen hat", lobte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller am Freitag.



Der gebürtige Kölner, der für Gambia in der Nationalelf spielt, kommt vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht; zuletzt war er als Leihspiel bei VVV-Venlo neben dem künftigen Regensburger Torhüter Thorsten Kirschbaum aktiv. Der Verteidiger hatte für Werder Bremen und Darmstadt 98 schon in der Bundesliga gespielt.



Daneben verlängerten die Oberpfälzer den Vertrag von Ersatztorhüter Kevin Kunz um ein Jahr bis Juni 2022. Der Kontrakt des 29-Jährigen, der in der Saison zu zwei Einsätzen kam, wäre ausgelaufen.



