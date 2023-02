Jahn Regensburg nach Cup-Aus zerknirscht: „Ärgerlich und bitter“

Branimir Hrgota von Fürth (unten) und Benedikt Gimber von Regensburg kämpfen um den Ball. −Foto: dpa-Bildfunk

So was gibt‘s eigentlich nicht. Der SSV Jahn Regensburg scheidet in seiner Spezialdisziplin aus dem DFB-Pokal aus. Der Trainer will der verpassten Chance nicht lange nachtrauern.



Der irre DFB-Pokalabend des SSV Jahn Regensburg wurde vom dichten Nebel in der Oberpfalz förmlich verschluckt. Und Trainer Mersad Selimbegovic wollte sich mit der denkwürdigen, aber am Ende doch verlorenen Fußball-Vorstellung gegen Hansa Rostock nicht lange aufhalten.



„Du kannst nicht immer gewinnen“



Schließlich möchten die Regensburger in der 2. Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr) im Nachbarschaftsduell beim Tabellenletzten FC Ingolstadt schnell wieder ein Erfolgserlebnis holen. Abhaken müsse man das Zweitrundenaus, empfahl Selimbegovic am Mittwochabend: „Du kannst nicht immer gewinnen, auch wenn du besser bist.“



Die Regensburger und Rostocker lieferten sich einen echten Cup-Fight, der sogar bis ins Elfmeterschießen ging. „Beide Mannschaften sind bis an die Grenze gegangen“, befand Hansa-Coach Jens Härtel auf der nächtlichen Pressekonferenz nach dem 4:2 im Elfmeterschießen.



Nach packenden 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden - und der Jahn war zwischenzeitlich eigentlich schon draußen. Julian Riedel und Streli Mamba hatten bei schwierigen Sichtverhältnissen die defensiv lange straff organisierten Rostocker in Führung gebracht. Dann zeigte der Jahn seine längst bundesweit bekannten Comeback-Qualitäten.



Sarpreet Singh (71. Minute) und Joel Zwarts (90.+1) retteten die Gastgeber ins Nachsitzen. Steve Breitkreuz (101.) vollendete fast das perfekte Comeback. „Wichtig war, dass wir wieder Moral gezeigt haben“, lobte Selimbegovic seine nimmermüden Dauerläufer.



„Ärgerlich und bitter“



Aber auch Ligarivale Hansa steckte nicht auf und schleppte sich durch Pascal Breier (120.+1) doch noch ins Elfmeterschießen. Dort traf Andreas Albers nur den Pfosten, Hansa-Keeper Markus Kolke parierte gegen Leon Guwara. Ausgerechnet in der Regensburger Spezialdisziplin! War der Jahn in der Pokalsaison 2020/21 doch dank dreier gewonnener Elfmeterschießen sogar bis ins Viertelfinale gestürmt.



„Es ist ärgerlich und sehr bitter, wenn du soviel investierst“, resümierte Selimbegovic nach dem K.o. und verwies auf die am Ende erdrückende Statistik: 31 Torschüsse für den Jahn, dazu noch 18 Ecken. Am Ende stand dennoch das Aus.



„Wir wollten das unbedingt, aber es sollte nicht sein“, räumte Selimbegovic zerknirscht ein. „Die Jungs können aber stolz sein.“ Ein Sieg für den Tabellenzweiten in Ingolstadt würde Selimbegovic aber sicher noch ein bisschen stolzer machen.

