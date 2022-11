Ist Holzsammeln im Wald erlaubt? Das gilt in Bayern

Wer im Wald Brennholz sammeln will, muss einiges beachten. −Symbolbild: dpa/Bernd Wüstneck

Die Nachfrage nach Brennholz ist weiter hoch, die Scheite sind entsprechend teuer. Manch einer überlegt sich da vielleicht, selbst in den Wald zu gehen und Holz zu sammeln. Aber ist das erlaubt?









„Ob das Holzsammeln im Wald erlaubt ist, legen die Landeswaldgesetze der einzelnen Bundesländer fest“, wird die Juristin Michaela Rassat in einer Pressemitteilung der Ergo-Gruppe zitiert. In Bayern gebe es außerdem eine zusätzliche Leseholzverordnung, sagt die Rechtsanwältin. Die legt fest, dass das Holzsammeln ohne Genehmigung hierzulande nicht per se verboten ist. Waldbesucher dürfen geringe Mengen auf dem Boden liegender Äste mit maximal zehn Zentimetern Durchmesser oder auch Rinden für den Eigenbedarf mitnehmen.



Wer allerdings größere Mengen benötigt, kann in Bayern sogenanntes „Selbstwerberholz“ kaufen. Dabei handelt es sich um Holz, das nach dem Ernten nicht an die Industrie verkauft werden kann und deshalb Privatpersonen zur selbstständigen Aufarbeitung angeboten wird.



Um an das Holz zu kommen, muss beim Waldbesitzer eine kostenpflichtige Genehmigung eingeholt werden. Diese beinhaltet entweder eine bestimmte Menge Brennholz oder weist eine abgegrenzte Waldfläche zu, aus der das Holz geholt werden darf. Wer ohne Erlaubnis eine größere Menge Brennholz im Wald sammelt, muss damit rechnen wegen Holzdiebstahls angezeigt zu werden.

