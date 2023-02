Inzidenzen in der Region steigen weiter – teils um über 100

−Foto: Marijan Murat/dpa

In der Region steigen die Sieben-Tage-Inzidenzen in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten immer weiter – teils um mehr als 100 an nur einem Tag. Ein weiterer Kreis liegt mit seiner Inzidenz nun sogar über 800.









Die Inzidenz im Landkreis Traunstein ist von 764 am Vortag auf 818,1 am Dienstag gestiegen. Weiterhin über 800 liegen zudem die Inzidenzen im Landkreis Rottal-Inn (816,1) und im Landkreis Mühldorf am Inn (828,4). Im deutschlandweiten Vergleich haben diese Landkreise laut RKI damit die viert-, fünft- und sechsthöchste Inzidenz. Ebenso unter den „Top Ten“ sind der Landkreis Dingolfing-Landau (778,5), der Landkreis Passau (706,2) und der Landkreis Regen (706,2).



In einigen Gebieten in der Region hat es zum Dienstag außergewöhnlich große Inzidenz-Sprünge gegeben: So stieg der Wert im Landkreis Altötting von 501,5 am Vortag auf 618,9. Um mehr als 100 sprang die Inzidenz zudem im Landkreis Landshut von 406,4 auf 512,4 sowie im Landkreis Dingolfing-Landau von 674,6 auf 778,5.





Bayernweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 348. Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 6230 Neuinfektion und 43 Todesfälle. Die bundesweite Inzidenz liegt am Dienstag bei 213,7 und erreicht damit einen neuen Höchstwert.



Bayerische Krankenhausampel steht auf Rot



Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen und der zunehmenden Belastung des Gesundheitssystems trat am Samstag die geänderte bayerische Corona-Verordnung in Kraft. Am Montag schaltete die bayernweite Krankenhausampel bereits auf Rot um − damit gelten ab Dienstag verschärfte Regeln.





Nach den Zahlen des LGL von 8. November wurden in den vergangenen sieben Tagen 709 Corona-Fälle hospitalisiert (Wert am Vortag: 740). 609 Corona-Patienten sind auf der Intensivstation (Vortag: 591). 323 Corona-Patienten werden nach Angaben des DIVI-Intensivregisters von 8. November beatmet (Vortag: 310). Die Hospitalisierungs-Inzidenz in Bayern wird mit 5,4 angegeben. (Vortag: 5,6).









Die Inzidenzen in der Region im Überblick



NIEDERBAYERN

- Landkreis Freyung-Grafenau (608,8)

- Stadt (404,5) und Landkreis Passau (706,6)

- Landkreis Rottal-Inn (816,1)

- Landkreis Deggendorf (636,1)

- Stadt Straubing (420,1) und Landkreis Straubing-Bogen (518)

- Stadt (290,2) und Landkreis Landshut (512,4)

- Landkreis Kelheim (379,3)

- Landkreis Dingolfing-Landau (778,5)

- Landkreis Regen (706,2)



SÜDOSTOBERBAYERN:

- Landkreis Altötting (618,9)

- Landkreis Mühldorf am Inn (828,4)

- Landkreis Traunstein (818,1)

- Landkreis Berchtesgadener Land (689,4)

- Stadt (377,4) und Landkreis Rosenheim (543,3)



OBERPFALZ

- Stadt (411,8) und Landkreis Regensburg (374,2)

- Landkreis Cham (377,8)

