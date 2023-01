Inzidenz in Bayern sinkt weiter

Eine Mitarbeiterin hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests. −Foto: Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Bayern weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 1514,5 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1628 gelegen, vor einer Woche bei 2042,1.



Die bayerischen Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 35.939 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 7.30 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 53.600 Ansteckungen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 55 auf 22.813.



Fachleute gehen seit einiger Zeit allerdings von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.



© dpa-infocom, dpa:220407-99-828627/3