Inzidenz bei 10- bis 19-Jährigen in vier Landkreisen in der Region bei über 500

In acht Regionen in Deutschland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen derzeit bei mehr als 500 - vier davon sind laut RKI in Südostbayern zu finden.





Laut Wochenbericht des RKI handelt es sich dabei um die Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein, Straubing-Bogen sowie die Stadt Rosenheim. Auf einer Karte waren die Landreise entsprechend eingefärbt nähere Angaben zu den jeweiligen Zahlen machte das RKI nicht.









Auch zu möglichen Hintergründen für die regional hohen Zahlen machte das RKI keine Angaben. Allgemein gilt aber, dass an Kitas und Schulen regelmäßig auf das Virus getestet - und deshalb auch mehr Infektionen nachgewiesen werden. Die Covid-19-Impfstoffe sind zudem bislang erst ab 12 Jahren zugelassen; die Impfquote bei 12- bis 17-Jährigen ist noch wesentlich niedriger als bei Erwachsenen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Auch wenn die Quote deutlich höher ist als bei älteren Erwachsenen, erkranken Kinder und Jugendliche deutlich seltener schwer an Covid-19. Allerdings gibt es noch offene Fragen rund um Langzeitfolgen.

