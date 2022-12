Infektionsgeschehen im Raum Landshut weiter auf hohem Niveau

−Grafik: Landratsamt Landshut

Das Infektionsgeschehen ist in der Region Landshut weiter auf hohem Niveau. Seit Mittwoch wurden dem Staatlichen Gesundheitsamt Landshut 1436 Corona-Neuinfektionen gemeldet.



Alle aktuellen Entwicklungen in der Region lesen Sie in unserem Corona-Ticker. Die neuesten Corona-Daten aus den einzelnen Landkreisen sowie Statistiken zur Lage in den Kliniken finden Sie in unserer großen Datenübersicht.







Damit wurden in Stadt und Landkreis Landshut seit Pandemiebeginn bislang insgesamt 59.447 Ansteckungen nachgewiesen.1412 Personen konnten die häusliche Quarantäne verlassen, sodass die Zahl der aktiven Infektionen um 24 auf 6110 stieg. Zu den bekannten Todesfällen sind keine weiteren hinzugekommen, sodass bislang 420 Personen in Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben sind.



Nach wie vor entwickeln sich die 7-Tage-Inzidenzen in unterschiedliche Richtungen. 1554,8, und damit einen weiteren Rückgang, weist das Robert-Koch-Institut am Freitag für die Stadt aus, im Landkreis Landshut ist dieser Wert mit 2106,2 beziffert.



Lage an den Kliniken



Die Zahl der Corona-Patienten in den regionalen Akutkliniken ist dagegen stabil geblieben: 58 Patienten werden auf den Normalstationen behandelt, wovon sich einige laut Landratsamt aufgrund anderer Krankheitsbilder in Behandlung befinden. Intensivmedizinisch betreut werden müssen noch sechs Patienten, und damit einer mehr als am Mittwoch (Stand: 11. März 2022).

− red