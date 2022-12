Infektionen, Impfungen, Intensivbetten: Das Corona-Update aus dem Raum Landshut

−Symbolfoto: dpa

447 Corona-Neuinfektionen sind dem Gesundheitsamt Landshut seit Montag gemeldet worden.





Diese verteilen sich nach Angaben aus dem Landratsamt vom Mittwoch quer über Stadt und Landkreis Landshut - und über alle Altersschichten hinweg. Aktuell gelten 2460 Personen als aktiv infiziert - das sind 134 weniger als noch am Montag.



Es wurden drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gemeldet - die Betroffenen waren zwischen 73 und 82 Jahre alt.



Inzidenzen sollen am Donnerstag leicht fallen



Das Robert-Koch-Institut hat für den Landkreis Landshut heute eine 7-Tages-Inzidenz von 729,6 angegeben (leicht sinkend), für die Stadt 595,4 (leichter Anstieg). Das Staatliche Gesundheitsamt Landshut rechnet am Donnerstag mit einem Wert von 675,0 im Landkreis und mit 562,5 in der Stadt.



Am Dienstag wurden 718 Impfungen durchgeführt – nach wie vor sind es laut Landratsamt „vor allem die Auffrischungsimpfungen“. 38 Personen haben sich erstmals gegen das Corona-Virus impfen lassen.



Lage in Kliniken weiter angespannt



In den regionalen Akutkliniken ist die Situation laut Landratsamt „weiter angespannt“. Auf den Normalstationen werden 58 Patienten mit bestätigter Corona-Infektion isoliert (- 11), auf den Intensivstationen werden 16 Personen behandelt (+ 1).

− pnp