In Bayern bleibt es stürmisch

Über Bayern zieht weiterhin ein kühles und stürmisches Tief hinweg. Am Freitag seien Böen mit Geschwindigkeiten von 60 bis 75 Kilometern pro Stunde zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Mittelgebirge sowie an den Alpen sind schwere und orkanartige Sturmböen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde möglich. Dabei bleibt es überwiegend nass, und nur selten kämpft sich die Sonne durch die Wolkendecke.



Am Samstag lockert es laut den Meteorologen auf, und die Sonne zeigt sich südlich der Donau etwas länger. In den restlichen Teilen Bayerns bleibt es wechselhaft. Auch der Sonntag wird nass und grau, vereinzelt sind Gewitter möglich. Dabei sinken die Temperaturen auf drei bis neun Grad. Laut DWD soll der Sturm zum Wochenende hin abnehmen, teils sind aber noch Sturmböen möglich.



