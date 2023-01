„Impfzertifikat läuft in Kürze ab“ - Was Urlauber jetzt beachten müssen

Der Sommerurlaub steht vor der Tür, Impfzertifikate gewinnen wieder an Bedeutung. −Foto: dpa

Von Jonas Raab

In Deutschland sind die Corona-Warn-App und die CovPass-App so gut wie überflüssig geworden. Für Reisen ins Ausland spielen die digitalen Impfnachweise nach wie vor eine wichtige Rolle. Doch immer mehr Zertifikate laufen ab. Sie lassen sich problemlos verlängern.









„Zertifikat läuft in Kürze ab“: Diese Meldung ploppt derzeit bei vielen Nutzern der Corona-Warn-App oder CovPass-App auf. Grund dafür ist das „technische Ablaufdatum“ der digitalen Corona-Impfnachweise. Nach 365 Tagen verlieren sie ihre Gültigkeit. Wer sich also zuletzt im Sommer 2021 gegen Covid impfen hat lassen, muss handeln. Die gute Nachricht: Mehr als ein paar Klicks in der App braucht es dafür nicht.



Wie das Projektteam der Corona-Warn-App mitteilt, ist die technische Gültigkeit der App-Zertifikate unabhängig von der fachlichen Gültigkeit. Heißt: Der Impfstatus bleibt bestehen, nur lässt er sich nicht mehr über die Apps nachweisen. Der QR-Code auf dem App-Impfzertifikat wird ungültig und kann nicht mehr gelesen werden.



„Nichts mit dem Impfschutz zu tun“



„Das technische Ablaufdatum des QR-Codes vom Impfzertifikat hat nichts mit dem Impfschutz zu tun“, betont auch die Bundesregierung in einer Mitteilung. Nach vollständiger Grundimmunisierungen sind Impfnachweise innerhalb Deutschlands unbegrenzt gültig.



Doch warum dann das Ablaufdatum. „Es gibt verschiedene Gründe für die Begrenzung der technischen Gültigkeit von Zertifikaten, zum Beispiel im Hinblick auf die IT-Sicherheit“, erklären die App-Macher.



Wer vom Ablauf des Impfzertifikats betroffen ist, wird laut Bundesregierung 28 Tage im Voraus benachrichtigt. Anschließend hat man 90 Tage Zeit, um das Zertifikat zu erneuern. Seit der App-Version 2.23 lassen sich Impfzertifikate selbst verlängern. Ab Version 2.24 ist es zudem möglich, sich alle Zertifikate als PDF herunterzuladen und auszudrucken. Auch Genesenenzertifikate lassen sich auffrischen.



So einfach lassen sich Impfzertifikate verlängern



Verlängerungen des Impf- oder Genesenenstatus lassen sich in Corona-Warn-App im Bereich „Zertifikate erneuern“ beantragen. Nachdem sich die App das Einverständnis des Nutzers geholt hat, sendet sie die Zertifikate zur Überprüfung an das RKI. Von dort kommt es aktualisiert zurück zur App.



Ein technisch abgelaufenes Zertifikat kann drei Mal erneuert werden. „Sollten Nutzer ihr Zertifikat also auf mehreren Geräten hinterlegt haben, können sie es nur auf drei Geräten erneuern“, erklären die App-Entwickler in einem Blog-Eintrag.



Reise-Regeln in der EU



Auch wenn sich abgelaufene Zertifikate leicht erneuern lassen und den Impfstatus innerhalb Deutschlands nicht beeinflussen, müssen Reisende Impf-Fristen beachten: Seit dem 1. Februar 2022 gelten EU-weit neue Vorschriften zur Gültigkeit des Zertifikats: Die EU-Mitgliedstaaten müssen die Impfzertifikate für einen Zeitraum von neun Monaten ab Verabreichung der letzten Dosis der ersten Impfserie anerkennen. Beim Impfstoff von Johnson&Johnson gilt die 270-Tage-Regel ab der ersten und einzigen Impfung.



„Bei einem Impfstoff mit zwei Dosen zählen die 270 Tage ab der zweiten Impfdosis oder, im Einklang mit der Impfstrategie des jeweiligen Mitgliedstaats, ab der ersten und einzigen Dosis nach der Genesung vom Virus“, erklärte die EU im Februar.