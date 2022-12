Impfende Zahnärzte? Was Betroffene in der Region dazu sagen

Künftig sollen auch Apotheker und Zahnärzte gegen Corona impfen, um das Impftempo zu erhöhen. Doch was sagen diese überhaupt dazu? Die PNP hat nachgefragt.









- Corona-Impfung auf dem Zahnarztstuhl?



Zahnärzte setzen Spritzen. Eigentlich immer in die Mundhöhle, zum Beispiel zur Betäubung vor einer Operation. Bald könnten sie aber auch in den Arm spritzen: Denn aus Sicht der Gesundheitsministerien der Länder sollen nun neben Apothekern auch Zahnärzte gegen Corona impfen dürfen.



Auf Nachfrage der Passauer Neuen Presse bestätigen mehrere Zahnärzte in der Region, dass sie gegen Corona impfen würden – aber es gibt auch kritische Stimmen.