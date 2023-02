Impfen, Lehrer, Kultur: Das hat das Bayerische Kabinett beschlossen

Forscher arbeiten mit Hochdruck an einem Corona-Impfstoff. Gestern wurde bekannt, wie die Impfungen vonstatten gehen sollen. −Foto: dpa

Die massiv gestiegenen Corona-Zahlen haben am Dienstag das bayerische Kabinett beschäftigt. Im Zentrum standen Finanzhilfen für Künstler, eine Prämie für Schulleiter und das Impfkonzept.



Noch gibt es keinen zugelassenen Corona-Impfstoff. Und sobald es ihn gibt, wird er dennoch fürs Erste knapp sein. Deshalb hat die Staatsregierung in ihrer Kabinettssitzung am Dienstag ein Impfkonzept beschlossen, das regelt, wer zuerst geimpft wird.



Demnach stehen Alte, chronisch Erkrankte und die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Betreute und Bewohner von Behinderteneinrichtungen ganz oben auf der Liste. Danach folgen Menschen mit einem berufsbedingt erhöhtem Infektionsrisiko - etwa medizinisches und pflegerisches Personal. Die nächsten auf der Liste sind Angehörige von Berufen, die der kritischen Infrastruktur zuzurechnen sind - Polizisten, Feuerwehrleute, Gesundheitswesen. Dem Vernehmen nach gehören auch Lehrer dazu - und die Mitglieder der Staatsregierung. Wobei: "Ich bin nicht sicher, ob sich im bayerischen Kabinett alle impfen lassen", ulkte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag, er kenne "mindestens einen, der sich nicht impfen lassen will". Namen blieb er schuldig. Geschlossen wird die Liste der bevorzugt mit einem Corona-Impfstoff zu versorgenden Menschen von denen, die aufgrund äußerer Umstände ("wie zum Beispiel beengte Wohnverhältnisse") einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind.



"Niemand muss sich impfen lassen", sagte Huml



Wichtig sei, so betonten Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), dass die Impfungen vollkommen freiwillig erfolgten. "Niemand muss sich impfen lassen", sagte Huml.



Für die Anfangsphase der Corona-Schutzimpfungen plant die Staatsregierung Impfzentren, vergleichbar zu den lokalen Testzentren der letzten Monate. Zuständig dafür sind dann die Landkreise und kreisfreien Städte. Zusätzlich seien mobile Impfteams geplant, "die zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen und bei eingeschränkt mobilen vulnerablen Gruppen zum Einsatz kommen sollen", wie es in einem Papier der Staatskanzlei heißt. Zudem haben sich bislang 1851 Vertragsärzte bereit erklärt, sich bei Impfungen in Impfzentren und mobilen Impfteams zu beteiligen, so Huml.



Als besondere Herausforderung bezeichnete die bayerische Gesundheitsministerin, die Logistik dafür vorzubereiten - unter anderem, weil unterschiedliche Impfstoffe vor der Zulassung stünden, diese aber unterschiedliche Eigenschaften hätten. Unter anderem müssten Lagertemperaturen von minus 70 Grad ermöglicht werden. Rund 100 Millionen Euro stellt der Freistaat für die Umsetzung des Impfkonzeptes zur Verfügung.



370 Millionen Euro für Kulturbranche



Viel Geld nimmt Bayern auch in Sachen Kunst und Kultur in die Hand - rund 370 Millionen Euro, so Söder, sollen dem von Corona arg gebeutelten Kulturbetrieb über die Runden helfen. Details erläuterte der zuständige Kunstminister Bernd Sibler (CSU). So sollen im Rahmen eines Solo-Selbständigen-Programms Künstlern als Ersatz für den entgangenen Unternehmerlohn ab Oktober eine Finanzhilfe von bis zu 1180 Euro monatlich erhalten, der "mit der derzeitigen, bis Ende des Jahres laufenden Überbrückungshilfe des Bundes kumulierbar ist", so heißt es in einem Papier. Eingeführt werden soll ein Stipendienprogramm zur Unterstützung von Künstlern beim Einstieg in die professionelle Laufbahn: Start ist am 1. Januar 2021, 5000 Stipendien sollen vergeben werden - jeweils in Höhe von 5000 Euro. Es ist "mit anderen Hilfsprogrammen kumulierbar", heißt es dazu.



Das sogenannte Spielstättenprogramm wird erweitert und verlängert. Es kann nun bis Ende Juni 2021 in Anspruch genommen werden - und zwar künftig auch von dezentralen Kulturveranstaltern ohne eigene Spielstätte. Zudem wird das Hilfsprogramm für die Laienmusik bis Ende Juni 2021 verlängert werden. "Im Rahmen des Hilfsprogramms können beispielsweise auch Maßnahmen zur Umsetzung von Schutz- und Hygienekonzepten angesetzt werden." Geld gibt es auch für die unter Corona leidenden Kinos: Die Kino-Anlaufhilfe wird aufgestockt und verlängert - "um das Überleben vieler bayerischer Kinos zu sichern".



Söder hatte die umfangreiche Kulturförderung bereits in seiner Regierungserklärung angekündigt, sich in der vergangenen Woche schon mit Kulturschaffenden getroffen. Dort war zuletzt auch Unmut zu vernehmen - weil etwa die Forderung nach einem fiktiven Unternehmerlohn für Künstler, die wegen Corona häufig keine Möglichkeiten haben, Einnahmen zu erzielen, bereits im Frühjahr im Rahmen der ersten Corona-Welle gefordert worden waren. Am Dienstag wies Söder darauf hin, dass das Konzept des fiktiven Unternehmerlohns allerdings aus Gründen der Gerechtigkeit nicht auf den Kunst- und Kulturbereich beschränkt bleiben dürfe, sondern auch in der übrigen Wirtschaft Anwendung finden müsse, etwa im Event- und Gastrobereich, so Söder. Details nannte er aber noch nicht.



Schulleiter und 14.000 Lehrer bekommen Prämie



Auf zusätzliches Geld - jeweils 500 Euro - dürfen sich auch die staatlichen Schulleiter sowie 14.000 Lehrer freuen, "die sich durch besondere Leistungen insbesondere bei der Digitalisierung des Unterrichts ausgezeichnet haben". Die Corona-Pandemie habe die Schulleitungen und Lehrkräfte an bayerischen Schulen vor zuvor nicht gekannte pädagogische und organisatorische Herausforderungen gestellt, so Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).



Insgesamt stimmte Söder angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen auf weitere Maßnahmen ein: Es sei ein Stadium erreicht, in dem "keine Placebomaßnahmen" mehr reichten, sondern nurmehr eine "richtige Dosis". Söder: "Verzögern wird nicht mehr helfen - Verschleppen verschlimmert!" Jetzt müsse "schnell und konsequent" gehandelt werden, sagte er mit Blick auf die heutige Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Diese Runde sei zwar "nicht die letzte Chance", aber "eine Etappe, auf die es jetzt wirklich ankommt". Söder: "Im November wird entschieden, wie wir dann durch den Winter kommen, zumindest bis Weihnachten."



Was bayerische Regionen angeht, die in den Lockdown geschickt wurden, sagte Söder, "Einschränkungen ohne Hilfe - das ist kein Konzept". Neue, zusätzliche Hilfsmaßnahmen seien notwendig.