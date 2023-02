Im Video: Polizei zum Rätsel um den toten Buben aus der Donau - und wie es weitergeht

So soll der tote Bub aus der Donau bei Ingolstadt ausgesehen haben. Die Polizei fragt: Wer kennt dieses Kind? −Foto: Polizei

Noch immer ist unklar, wer das Kind ist, das im Mai bei Vohburg (Landkreis Pfaffenhofen) tot in der Donau gefunden wurde. Nun hat die Polizei das Gesicht der Leiche rekonstruiert. Was sich die Ermittler dadurch erhoffen und wie es in dem Fall weitergeht, erklärt Andreas Aichele, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, im Video: