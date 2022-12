Im Blog: Das zweite TV-Triell der Kanzlerkandidaten

−Foto: Michael Kappeler/dpa

Exakt zwei Wochen vor der Bundestagswahl fand an diesem Sonntag das zweite TV-Triell der drei Kanzlerkandidaten statt. In unserem Blog lesen Sie alles über den Schlagabtausch.



Annalena Baerbock (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) standen sich ab 20.15 Uhr gegenüber. Über welche Themen gesprochen werden soll, war im Vorfeld zunächst unklar.



In der Endphase des Wahlkampfs zur Bundestagswahl am 26. September sehen Umfragen weiterhin die SPD mit Olaf Scholz als stärkste Partei. Besonders die Union um CDU und CSU will mit dem Triell noch einmal eine Wende herbeiführen, da ihr Spitzenkandidat Armin Laschet in den vergangenen Tagen und Wochen einiges in der Gunst der Wähler eingebüßt hat. Auch bei Annalena Baerbock, der ersten Kanzlerkandidatin der Grünen überhaupt, sahen die Umfragewerte schon besser aus. Ähnlich wie Laschet wird sie beim Triell in die Offensive gehen müssen, um die Wähler noch auf ihre Seite zu holen.

− lha





Lesen Sie das TV-Triell im Blog: