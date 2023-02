IG Metall: Nachtschicht bei Audi in Ingolstadt tritt in den Warnstreik

Der Auspuff eines Audis vor der Firmenzentrale von Audi in Ingolstadt. Die Nachtschicht tritt für zwei Stunden in den Warnstreik und beteiligt sich gemeinsam mit der Spätschicht an einer Nachtaktion, teilt IG Metall mit. −Symbolbild: Armin Weigel/dpa

Die IG Metall in Bayern setzt ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie fort. In 20 Betrieben werden sich am Montag wieder Tausende Beschäftigte beteiligen. Zum ersten Mal gibt es auch bei Audi in Ingolstadt Aktionen.









Regionale Schwerpunkte liegen am Montag in Unterfranken, Oberbayern und der Oberpfalz, informiert IG Metall in einer Pressemitteilung. Am späten Abend greifen demnach erstmals auch die Audianer in Ingolstadt ein: Die Nachtschicht tritt für zwei Stunden in den Warnstreik und beteiligt sich gemeinsam mit der Spätschicht an einer Nachtaktion, teilt IG Metall mit.



Auch bei Wacker Neuson in Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen) gibt es laut IG Metall eine Kundgebung. Start soll um 12.30 Uhr sein. Dort gibt es den Angaben zufolge eine besondere Situation: Der Arbeitgeber habe kürzlich den Tarifvertrag gekündigt, jetzt wollen die Beschäftigten zurück in Tarifbindung und beteiligen sich auch an den Warnstreiks.



Horn: Noch viele weitere Betriebe bereit



Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: „Unsere Warnstreiks gehen weiter, um den Druck auf die Arbeitgeber vor der vierten Tarifverhandlung zu erhöhen.“ Es gebe noch viele weitere Betriebe und Schichten, die bereit für Warnstreiks sind. „Wir erwarten von den Arbeitgebern nun ein deutlich verbessertes substanzielles Angebot“, so Horn.



Die IG Metall fordert für die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie nach eigenen Angaben acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die vierte Tarifverhandlung in Bayern findet am 8. November statt.



Die Warnstreiks am Montag in Bayern im Überblick:



Oberbayern

- Audi (Warnstreik und Nachtaktion, Nacht- und Spätschicht, Kundgebung), 23.30 Uhr, Ettinger Straße in Ingolstadt

- Wacker Neuson (Frühschluss mit Kundgebung), 12.30 Uhr, Münchner Straße 31 in Reichertshofen

- Krauss Maffei, Krauss Maffei Wegmann, SMO (Warnstreik), 10 Uhr, Krauss-Maffei-Straße 2 in München

- Iwis in München



Oberpfalz

- Läpple (Frühschluss mit Kundgebung), 13 Uhr, Parkplatz vor Hauptpforte, August-Läpple-Platz 1 in Teublitz

- Mahle-Behr (Warnstreik mit Kundgebung), 10 Uhr, Parkplatz vor Hauptpforte, Raffineriestraße 99 in Neustadt an der Donau

- Siemens (Frühschluss mit Kundgebung), 13.30 Uhr, Parkplatz vor Hauptpforte, Werner-von-Siemens-Straße 29 in Cham

- Siemens (Warnstreik mit Kundgebung), 14 Uhr, Werkstor, Schningerstraße 21 in Luhe-Wildenau



Mittelfranken

LEONI Draht (Warnstreik), 12 Uhr, Treuchtlinger Straße 20 in Weißenburg



Unterfranken

- ZF und ZF Race (Frühschluss, Früh- und Spätschicht, Kundgebung), 12 Uhr, Röntgenstraße und Ernst-Sachs-Straße in Schweinfurt

- Fränkische Rohrwerke (Warnstreik und Kundgebung), 6 Uhr, Parkplatz, Hellinger Straße 1 in Königsberg

- Bosch Rexroth EDC (Warnstreik und Kundgebung), 12.30 Uhr, Werkstor, Bürgermeister-Dr.-Nebel-Straße 2 in Lohr

- WIKA (Warnstreik) in Klingenberg

- Ciba Vision Alcon (Vorortaktion) in Großwallstadt



Oberfranken

GDD (Frühschluss, alle Schichten) in Kulmbach



Schwaben

WashTec Cleaning Technology, MT Aerospace in Augsburg

− tka