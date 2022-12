IAA-Proteste: Bayerisches Kabinett lobt robuste Polizei-Einsätze

Medial sei die IAA weltweit das größte Ereignis nach Olympia und Fußball-WM gewesen, so Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU). −Foto: Matthias Balk/dpa

Die bayerische Landesregierung hat jegliche Kritik an den Polizeieinsätzen rund um die Automesse IAA in München zurückgewiesen. Die Grünen fordern nun die Aufarbeitung der Geschehnisse.



70 Jahre lang fand die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt am Main statt. Dass sie nun in München umgezogen ist, hat auch mit den heftigen Protesten zu tun, die es 2019 in Frankfurt gegeben hatte - und die von den regierenden vor Ort eher begrüßt als abgewehrt wurden.









400.000 Besucher waren zur ersten Münchner IAA gekommen - allerdings nicht nur Technologieinteressierte: Auch zahlreiche Protest-Gruppen hatten versucht, Sand ins Getriebe der Messe zu streuen - was bisweilen zu robusten Polizei-Einsätzen geführt hatte.



Die Grünen fordern nun, die Geschehnisse müssten "detailliert und umfassend aufgearbeitet werden". Sie wollen Auskünfte über Personenkontrollen, Ingewahrsamnahmen, die Festsetzung von Journalisten, Einsätze mit Schlagstock und Pfefferspray. Man sei als "Parlamentarische Beobachter" unterwegs gewesen und habe die Versammlungen und Proteste sowie die Polizeieinsätze während der IAA aufmerksam verfolgt.



Kritik der Grünen hält Herrmann für "nicht nachvollziehbar"



Die Staatsregierung feierte die IAA hingegen als vollen erfolg für München und Bayern. Medial sei es weltweit das größte Ereignis nach Olympia und Fußball-WM gewesen, so Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU). Die IAA sei zudem "weitgehend störungsfrei" verlaufen, so der Minister. Es habe "ein exzellentes präventives Konzept" der bayerischen Polizei gegeben, "das auch funktioniert hat", so Herrmann. Die Kritik der Grünen hält er für "nicht nachvollziehbar". Aber natürlich stehe es der Partei beziehungsweise der Grünen-Fraktion im Landtag frei, dies "politisch aufarbeiten zu lassen".



Dass sich die Grünen selbst als "Parlamentarische Beobachter" bezeichnen, hält Herrmann für "die höchste Form des Misstrauens gegen Polizeibeamte". Die bayerische Polizei "braucht keine Belehrungen", befand Herrmann. In Bayern gelte, dass hier keine Rechtsverstöße geduldet würden. Dass so viele Polizeibeamte im Einsatz gewesen seien, habe Sinn gemacht - in Bayern gelte "Deeskalation durch Stärke". Sein Resümee: "Wir können insgesamt zufrieden sein".



In zahlreichen Fällen war es zu Gewahrsamnahmen durch die Polizei gekommen, die in den meisten Fällen von Gerichten sofort wieder aufgehoben wurden.