Holetschek: 7-Tage-Inzidenz bei Geimpften in Bayern bei 5,75

Aktuelle Daten aus Bayern zeigen einen klaren Trend, dass Corona-Impfungen die Inzidenzzahl deutlich absenken. Darauf hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Mittwoch hingewiesen.



Mit Stand 17.8. liege die 7-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften in Bayern bei 58 pro 100.000 Einwohnern, wird Holetschek in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums zitiert. Dagegen betrage sie bei Geimpften in Bayern nur 5,75. "Das zeigt, wie wichtig Impfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie sind – auch für eine Rückkehr zu möglichst vielen Freiheiten und mehr Normalität."









Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministers sind mittlerweile mehr als 7,4 Millionen Menschen im Freistaat vollständig geimpft. Die Impfquote liegt damit bei rund 56,5 Prozent. Die Inzidenzen steigen weiter. Am Mittwoch liegt die 7-Tage-Inzidenz in Bayern bei 31. Vor nur einer Woche (10.08.) lag diese noch bei 16.



Holetschek: "Die vierte Welle zeichnet sich ab"



Der Minister betonte: "Die beginnende vierte Welle zeichnet sich unverkennbar ab. Klar ist auch: Die Infektionszahlen werden – auch aufgrund der besonders ansteckenden Delta-Variante – insbesondere bei ungeimpften Menschen deutlich steigen. Zeitversetzt werden dann auch aus dieser Gruppe Menschen in die Krankenhäuser eingeliefert."



"Ich appelliere an alle, die bisher noch gezögert haben: Lassen Sie sich impfen!", sagt Holetschek. Wichtig ist dem Gesundheitsminister der Hinweis, dass ein Impfdurchbruch (eine Infektion trotz vollständiger Impfung) zwar nicht völlig auszuschließen sei – er liege derzeit bei etwa 0,03 Prozent der rund 7,4 Millionen vollständig Geimpften –, dieser in der Regel jedoch selbst bei vulnerablen Gruppen mild verlaufe.

