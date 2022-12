Hohe Spritpreise: Unterschied zwischen Österreich und Bayern teils gravierend

Die Lage auf dem Ölmarkt ändert sich ständig, und die Preisspirale dreht sich zurzeit nur nach oben. Das ist in Bayern wie im angrenzenden Oberösterreich gleich. Dennoch geht die Preisschere zwischen beiden Ländern weiter auseinander.











"Das liegt an der Besteuerung", erklärt Lorenz Maier, Geschäftsführer von Kraftstoffhändler MaierKorduletsch aus Vilshofen (Landkreis Passau). Das Unternehmen ist Großabnehmer bei Shell und betreibt 42 Tankstellen in Nieder- und Oberbayern. Durch langfristig abgesicherte Lieferverträge sieht Maier zurzeit zwar eine "angespannte Lage", warnt allerdings auf der anderen Seite auch vor Panik, "es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe", sagt er. Das betreffe sowohl Treibstoff als auch Heizöl.



Freie Tankstellen sind zurzeit von den Schwankungen zum Teil schwer betroffen. Das zeigte sich zumindest in dieser Woche in Schardenberg (Oberösterreich). An der dortigen Tankstelle gab es am Montag nur mehr Benzin, aber keinen Diesel-Treibstoff mehr.