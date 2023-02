Hohe Gewittergefahr am Wochenende in Bayern

−Symbolbild: dpa

Unwetter könnten am Wochenende in Teilen Bayerns erneut zu starken Regenfällen führen - und damit das Wasser in den Flüssen wieder steigen lassen.



Jedoch sei die Wetterlage von der letzten, etwa im Berchtesgadener Land, weit entfernt, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Freitag mit. Dort war es vergangenes Wochenende zu schweren Überschwemmungen gekommen.



Doch vereinzelt kann es dem Meteorologen des DWD zufolge am Samstagnachmittag in ganz Bayern zu kräftigen Gewittern und Starkregen kommen. Es seien 25 bis 40 Liter Regen innerhalb einer Stunde möglich, sagte er. Allerdings lasse sich kaum vorhersagen, wo genau es kräftig regnen werde. Grund sei feuchtwarme Luft, die nach Bayern gelange.



Schwierige Lage am Sonntag



In der Nacht zum Sonntag soll die Unwettergefahr dann nochmal steigen - vor allem im Raum der Donau und südlich des Flusses, sagte der Meteorologe. Genauere Angaben seien aber auch hier schwierig. Am Sonntag sei in ganz Bayern die Unwettergefahr hoch.



In der Nacht zu Sonntag soll es in einigen Regionen teils kräftig auf 14 Grad abkühlen. Im Tagesverlauf könnte es am Sonntag aber wieder bis zu 28 Grad warm werden. Der DWD rechnet dann auch mit vielen Wolken.



Wegen Hochwassers hatte die Stadt München zuletzt ein Bootfahrverbot auf der Isar ausgesprochen - am Freitag wurde das Verbot aufgehoben.

− dpa