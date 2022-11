Hochschulen auch in der Region planen Rückkehr in die Hörsäle

Die Hörsäle in den bayerischen Universitäten und Hochschulen sollen sich zum kommenden Wintersemester wieder füllen. Das Wissenschaftsministerium hat die Rückkehr zur Präsenzlehre angeordnet.



Das Virus hat vieles verschwinden lassen, was das Studentenleben ausmacht. Die gemütliche Kaffeepause zwischen den Vorlesungen, der Plausch nach der Prüfung, die Party zum Semesterausklang – alles gestrichen. Stattdessen nisten sich die Studenten zu Hause vor ihren Bildschirmen ein. Nicht wenige starten im Herbst in ihr viertes Semester, ohne ihre Hochschule jemals von innen gesehen zu haben.



Doch damit soll jetzt Schluss sein. Zumindest nach dem Willen des Wissenschaftsministeriums: Zum Wintersemester sollen die Universitäten und Hochschulen wieder zur Präsenzlehre zurückkehren. Dafür soll, wenn nötig, die Abstandsregel von 1,5 Metern fallen, sofern die Inzidenz am Ort unter 100 liegt. Das sorgt in der Region für Vorfreude, allerdings bleibt bei allmählich wieder steigenden Infektionszahlen auch die Angst: vor dem vierten Coronasemester in Folge.

