Hirschhäuser und Harrer deutsche Marathon-Meister

Alexander Hirschhäuser läuft beim München Marathon 2021 als erster durchs Ziel im Olympiastadion. −Foto: Foto: Peter Kneffel/dpa

Alexander Hirschhäuser ist neuer deutscher Marathon-Meister. Gemeinsam mit der Regensburgerin Corinna Harrer triumphierte der Hesse vom ASC Breidenbach am Sonntag beim Lauf über die 42,195 Kilometer in München. Hirschhäuser lief bei kalten Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in 2:18:38 Stunden zum Titel und verwies Anthony Tomsich (+0:52 Minuten) und Philipp Baar (+2:25 Minuten) auf die Ränge zwei und drei.



Bei den Frauen gewann die ehemalige Mittelstreckenspezialistin Harrer in 2:43:11 Stunden auf der Strecke zwischen Olympiastadion und dem Englischen Garten. Isabel Leibfried (+0:58) und Merle Brunnée (+10:03) belegten die weiteren Podestplätze. Die deutsche Meisterschaft wurden im Rahmen des München Marathons ausgetragen, den ebenfalls Hirschhäuser und Harrer gewannen.



© dpa-infocom, dpa:211010-99-546192/2