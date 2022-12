Hilfe für die Ukraine: Hier in der Region können Sie spenden

−Symbolbild: dpa

Von Elisabeth Stadler und Luis Hanusch

Der Krieg in der Ukraine hat auch in Südostbayern große Bestürzung ausgelöst - und gleichzeitig für eine Welle der Solidarität gesorgt. Wir haben einige Möglichkeiten für Sie zusammengetragen, wo, wann und wie Sie in der Region spenden können.











Alle Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine verfolgen Sie hier in unserem Liveticker.





Etliche Hilfsaktionen sind bereits gestartet, doch die Not ist weiter groß. Viele Menschen sind deshalb derzeit nicht sicher, wie genau sie helfen können. Einige Organisationen nehmen etwa Kleidung und Essen entgegen, andere nur Geldspenden. Die Hilfsangebote sind vielfältig und über ganz Südostbayern gefächert. In unserer interaktiven Karte finden Sie einige der aktuellen Spendenaktionen in der Region.









Anmerkung: Es handelt sich nur um einen Auszug der verschiedenen Aktionen.



Auch überregional Aktionen geplant



Darüber hinaus hat die Politik auf Landes- und Bundesebene einige Portale ins Leben gerufen, auf denen sich Hilfsbereite nach Möglichkeiten zur Unterstützung erkundigen können. So gibt es von Seiten der Bayerischen Staatsregierung die Möglichkeit, über ein Hilfetelefon offene Fragen bezüglich Spendensammelstellen im Freistaat zu klären. Unter ✆ +49 89 54497199 ist das Telefon von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr besetzt. Per Mail ist ein Kontakt unter Ukraine-hotline@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de möglich.



Darüber hinaus bietet der Freistaat ein Internetseite an, um die zahlreichen Hilfsangebote besser zu steueren. Auf der Website www.ukraine-hilfe.bayern.de könnten alle Bürgerinnen und Bürger ab sofort unkompliziert Hilfsangebote hinterlegen.



Besonders gefragt seien insbesondere Dolmetscher und Personen mit ukrainischen Sprachkenntnissen, die bei Behördengängen oder Ähnlichem unterstützen könnten. Zudem könnten auf der Website Angebote für Wohnungen sowie Transportdienstleistungen hochgeladen werden. Koordiniert und gebündelt würden die Angebote dann von den Regierungen und Kommunen, die bei Bedarf auf die Anbieter zukommen.



Herrmann empfahl, sich vor einer Spende bei der jeweiligen Organisation genau zu erkundigen, was am dringendsten benötigt werde. „In der aktuellen Situation erlauben Geldspenden mehr Flexibilität, da aufwendige Transport- und Logistikfragen entfallen“, betonte er.



Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft möchte mit einer Koordinierungsstelle vor allem Unternehmen unterstützen, die den Ukrainern Lebensmittel liefern möchten. Zu erreichen ist die Koordinierungsstelle unter www.lebensmittelhilfe-ukraine.de oder per Mail unter info@lebensmittelhilfe-ukraine.de.

