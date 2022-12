Hier kommt eine Donau-Brücke geschwommen

Die neue Donau-Brücke in Linz nimmt Formen an: In den vergangenen beiden Tagen sind die ersten beiden je 2800 Tonnen schweren Bauteile der neuen Linzer Donaubrücke eingeschwommen worden.



Mit Spezialschiffen wurden die Tragwerke an ihre Position gebracht und auf den Brückenpfeilern abgesetzt. Die beiden je 900 PS starken Schubschiffe "Geertruida van der Wees" und "Nicolaas van der Wees" kamen für diese Aktion extra von Rotterdam über den Rhein-Main-Donaukanal nach Linz.



Nach dem Einschwimmen und der Platzierung der Brückentragwerke müssen die Teile noch verschweißt und der Korrosionsschutz ergänzt werden. Dann wird die Fahrbahn betoniert, Beleuchtung und Geländer werden montiert sowie die Straßenanschlüsse an die Linke Brückenstraße und an die Hafenstraße hergestellt. Die Verkehrsfreigabe der Brücke, die vor allem für Linz-Pendler aus dem Mühlviertel eine wichtige Donauquerung ist, soll im Spätherbst erfolgen.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?