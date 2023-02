Heißes Hochzeitsgeschenk: Feuerwehrler posieren für Kalender - Fotos

Mit viel nackter Haut zeigen sich elf Feuerwehrmänner auf dem Kalender. Der Erlös soll der Malteser-Aktion Herzenswunsch zukommen, die kranken Menschen einen letzten Wunsch erfüllt. −Foto: Laura Schumacher

Er war eigentlich nur als witziges Hochzeitsgeschenk für seine Verlobte gedacht: Nun verbreitet sich der Kalender, den Moritz Vollmer gemeinsam mit zehn Kollegen von der Berufsfeuerwehr Würzburg herausgegeben hat, wie ein Lauffeuer. Kein Wunder: Darin posieren die durchtrainierten Retter in sexy Posen oberkörperfrei - und bringen damit viele Herzen zum Schmelzen. Zuerst hatte "Radio Gong" darüber berichtet.



Fotos aus dem Kalender sehen Sie hier in unserer Fotostrecke.



Nur mit der Arbeitshose bekleidet marschieren die Feuerwehrmänner aus der dampfigen Fahrzeughalle, die Helme unterm Arm geklemmt, die Feuerwehrschläuche und Werkzeuge über die Schulter geworfen. Wer möchte nicht von dieser Truppe gerettet werden? Das Gruppenbild ist nur eines der vielen Motive, die es seit zwei Wochen in dem Kalender der Würzbürger Berufsfeuerwehr zu bewundern gibt. Auf einigen Kalenderblättern posieren manche Kameraden auch allein - und sehen dabei glatt aus wie professionelle Models.



Idee entstand am Weihnachtsmarkt



Die Idee für die Aktion ist bei einem gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch im Dezember entstanden. "Da hat sich meine damalige Verlobte einen sexy Feuerwehrkalender zur Hochzeit gewünscht", erzählt Moritz Vollmer der Passauer Neuen Presse. Erst hätten alle darüber gelacht. Doch im Februar habe ein Kollege Moritz Vollmer dazu gebracht, die Idee durchzuziehen. Aus einem beiläufigen Witz sollte ein hochwertiges Hochzeitsgeschenk werden.



Nachdem die richtige Fotografin gefunden war, meldeten sich schnell zehn von Vollmers Kollegen freiwillig, mit ihm halbnackt für die Kamera zu posieren. "Es gab keine Kriterien für das Fotoshooting. Keiner musste besonders gut gebaut sein", erklärt Vollmer. Zufällig kam es dann aber doch so, dass alle Models im Kalender flache Waschbrettbäuche und muskulöse Oberarme zur Schau stellten. "Für den Kalender haben sich dann die herauskristallisiert, die gerne Kraftsport machen", sagt Vollmer. Fotografin Laura Schumacher setzte die Männer schließlich in Szene. Egal ob auf der Drehleiter, beim Aussteigen aus einem Feuerwehrauto oder beim Kanister durch die Gegend tragen: Die Feuerwehrmänner sehen auf jedem Foto cool, lässig und - ja, es muss gesagt werden - einfach heiß aus.



Hochzeitsgäste rissen sich um Kalender



Rund sieben Stunden dauerte das Fotoshooting. "Viele Kollegen sind mit der Zeit richtig aufgeblüht", sagt Moritz Vollmer. Vor zwei Wochen war es dann soweit: Bei seiner Hochzeit verteilte er unter den Gästen 30 gedruckte Exemplare des fertigen Feuerwehrkalenders. Eines davon bekam natürlich seine Frau Nadine. "Die hat sich riesig gefreut. Sie hatte gar nicht damit gerechnet", erzählt Vollmer. Auch die Gäste hätten ihm die Kalender aus den Händen gerissen.



Nachdem der Radiosender "Radio Gong" über die Aktion berichtete und die Berufsfeuerwehr dutzende Anfragen bekam, entschlossen sich die Kameraden schließlich dazu, mehr Exemplare drucken zu lassen. "Mittlerweile haben wir 550 Kalender verkauft", so Moritz Vollmer. Wegen der nicht abreißenden Nachfrage sollen nochmal 1000 Exemplare gedruckt werden. Der Großteil des Erlöses soll laut Vollmer der Malteser-Aktion Herzenswunsch zugute kommen.



Wer den Feuerwehrkalender haben möchte, kann eine Anfrage auf der Facebookseite der Wachabteilung 3 der Berufsfeuerwehr Würzburg senden.