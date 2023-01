Hausärzteverband zu Corona-Maßnahmen: "Brauchen keinen Überbietungswettbewerb"

Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sieht die aktuell hohen Corona-Zahlen nicht als besonders besorgniserregend an.



Das komplette Interview im Wortlaut lesen Sie mit PNP Plus.



Was den "Werkzeugkasten im anstehenden neuen Infektionsschutzgesetz" angehe, betonte der Hausärzte-Chef im Interview mit der Mediengruppe Bayern: "Ich glaube, wir brauchen keinen Überbietungswettbewerb bei den einzelnen Maßnahmen. Wenn sich die Dinge zuspitzen, dann muss allerdings die Politik schnell handeln."



Aktuell beschäftige die Hausärzte laut Weigeldt vor allem die "hohe Zahl an Atemwegserkrankungen. Das ist für die Jahreszeit ungewöhnlich." Was Corona angehe, spüre man die "außerordentlich hohen Infektionszahlen schon. Insofern beschäftigt uns die Pandemie sehr."

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?