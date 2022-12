Haus unter Wasser: Eheleute verdächtigen sich gegenseitig

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. −Foto: Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Aufgedrehte Wasserhähne und verstopfte Abläufe - Polizei und Feuerwehr sind in Oberbayern zu einem völlig überschwemmten Haus gerufen worden. "Im Keller stand das Wasser bereits kniehoch", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die Feuerwehr pumpte die "erstaunliche Wassermenge" von 20 Kubikmeter aus dem Einfamilienhaus in Gilching (Landkreis Starnberg) ab.



Das Haus gehört laut dem Sprecher einem Ehepaar kurz vor der Scheidung. Der Notruf vom Sonntag stammte vom 53-jährigen Ehemann, für verdächtig halten er und seine 45-jährige Frau sich jedoch gegenseitig. "Komisch ist: Wer von beiden hat was davon?", sagte der Sprecher. Die 200 000 Euro Schaden werde die Versicherung jedenfalls nicht übernehmen.



