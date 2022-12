Harte Zeiten für Ungeimpfte: So verschärft Österreich

Ungeimpfte müssen sich in Österreich auf weitere Einschränkungen einstellen. Welche das genau sind, legt ein Stufenplan fest.



So müssen sie ab kommenden Mittwoch, 15. September, beim Einkaufen wieder eine FFP2-Maske tragen; das gilt für sie im gesamten Handel. Bislang mussten im Nachbarland nur in Supermärkten, Apotheken und Tankstellen Mund und Nase bedeckt sein, es genügte eine einfache Maske. Auch Geimpften werde das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen, heißt es in einem Stufenplan, den Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch in Wien vorstellten.



Grund für die Verschärfungen sind die stark steigenden Infektionszahlen. Allerdings soll in Österreich – wie auch in Bayern – nicht mehr die Inzidenz als Maß aller Dinge gelten, sondern die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern.

