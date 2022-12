Handschellen statt Zügel: Polizistin fängt Pony ein

Eine Polizistin fängt ein Pony mit Handschellen ein. −Foto: Foto: -/Bundespolizei/dpa

Weil eine Polizistin weder Führstrick noch Zügel zur Hand hatte, schnappte sich die Frau kurzerhand ihre Handschellen und sicherte so in Oberbayern ein entlaufenes Pony. Das Tier namens Wotan hatte sich zuvor bei einem Spaziergang mit seiner Besitzerin in Maisach (Landkreis Fürstenfeldbruck) losgerissen und war zunächst verschwunden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Weil später ein Pferd neben Bahngleisen gesehen wurde, rückten Polizisten an. Die Beamtin, die selbst Pferde besitzt, fing am Sonntag Wotan ein und führte ihn mit Hilfe ihrer Handfesseln am Zaumzeug zu einer Straße. Das Pony wartete letztlich in einem nahen Garten, bis seine Besitzerin eintraf.



© dpa-infocom, dpa:210913-99-197914/2