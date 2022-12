Halbes Hähnchen in der Hosentasche: Haftantrag gegen betrunkenen Dieb

Weil sich ein Mann schon zu viel geleistet hatte, klickten nach dem Diebstahl eines halben Hähnchens die Handschellen. −Symbolbild: dpa

Ein betrunkener 52-Jähriger hat in Nürnberg versucht, ein halbes Hähnchen zu klauen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Tatverdächtigen, denn er hat einiges auf dem Kerbholz.









Laut Polizei beobachteten Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes im Nürnberger Stadtteil Gärten hinter der Veste am Montagnachmittag, wie der Mann ein halbes Hähnchen in seiner Hosentasche verschwinden ließ und den Laden ohne zu bezahlen verließ.



Die Mitarbeiter sprachen den Mann darauf an und verständigten die Polizei. Die alarmierte Streifenbesatzung stellte bei der anschließenden Festnahme des Mannes ein Pfefferspray und ein Messer sicher. Er hatte gut 2,7 Promille Alkohol im Blut. Zudem war der 52-Jährige im Besitz eines Fahrzeugscheines eines Kleinkraftrades, dass im Frühling gestohlen wurde. Es konnte daraufhin ebenfalls sichergestellt.



Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein, unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und des Diebstahls eines Kraftrads ein. Der strafrechtlich mehrfach in Erscheinung getretene Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

