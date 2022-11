Habeck: Lage in Afghanistan darf kein Wahlkampf-Thema werden

Robert Habeck, (Bundesvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen), gibt ein Interview. −Foto: Foto: Axel Heimken/dpa

Grünen-Chef Robert Habeck fordert, Afghanistan nicht zum Wahlkampf-Thema zu machen. Die Lage dort sei dramatisch, man sehe erschütternde Bilder, lese Berichte von Chaos, Angst und Enttäuschung. "Das ist eine so ernste Lage, dass das politische Handeln nicht von Hintergedanken bestimmt werden darf, woraus man vielleicht am Wahltag Kapital schlägt", sagte Habeck in einem Interview mit der in Aschaffenburg erscheinenden Zeitung "Main-Echo" (Donnerstag).



Die Fehler der Vergangenheit seien gemacht worden, das könne man nicht mehr rückgängig machen. "Aber ich sehe eine Verpflichtung Deutschlands, den Menschen zu helfen - Ortskräften, die alles für unsere Soldatinnen und Soldaten gegeben haben, Menschenrechtsaktivistinnen, Journalisten. Auf diese Hilfe sollte jetzt die ganze Konzentration gehen", betonte Habeck weiter.



