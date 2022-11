Gut zu wissen: Ferien-Termine in Bayern im Schuljahr 2021/2022

In diesen Wochen freuen sich die Schüler noch über die Sommerferien. Und auch danach gilt: Die nächsten Ferien kommen bestimmt. Foto: Armin Weigel/dpa

Am 14. September geht die Schule wieder los. Aber die nächsten Ferien und der nächste Urlaub kommen bestimmt. Den gilt es zu planen. Im Video wird erklärt, wie die Ferien im Schuljahr 2021/22 verteilt sind.



Auch wenn die bayerischen Schüler gerade noch mitten in den Sommerferien stecken, können Eltern jetzt schon überlegen, wie sie die Ferien im kommenden Schuljahr für ihren Urlaub nutzen wollen. Dafür ist es natürlich wichtig, zu wissen, wann Ferien sind.



Hier ein Überblick über das Schuljahr 2021/22:



Herbst: Feiertag Allerheiligen am 1. November; Ferien von Dienstag, 2. November, bis Freitag, 5. November; schulfreier Buß- und Bettag, 17. November.



Weihnachtsferien: Freitag, 24. Dezember, bis Samstag, 8. Januar.



Winterferien: Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März.



Osterferien: Montag, 11. April, bis Samstag, 23. April.



Juni: Pfingstmontag, 6. Juni, Dienstag, 7. Juni, bis Samstag, 18. Juni.



Sommerferien: Montag, 1. August, bis Montag, 12. September.



Im Video wird nochmal erklärt, wann die Schüler im Schuljahr 2021/22 Ferien haben und wie diese von Feiertagen ergänzt werden.

PNP