Grünen-Fraktionschefin verzichtet für Baby auf Bundespolitik

Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen im bayerischen Landtag. −Foto: Foto: Peter Kneffel/dpa

Die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze verzichtet zu Gunsten ihres Kindes auf den Bundesvorsitz ihrer Partei. Nach Bildung einer Ampel-Koalition in Berlin würden die Grünen einen neuen Bundesvorstand wählen, sagte Schulze der Wochenzeitung "Die Zeit". "Da wurde ich gefragt, ob ich nicht als Bundesvorsitzende kandidieren möchte. Aber: Es geht nicht, es geht einfach nicht", sagte sie.



Die 36-Jährige hatte im Juni einen Sohn zur Welt gebracht. Ihr Partner Danyal Bayaz war erst wenige Wochen zuvor in Stuttgart Finanzminister von Baden-Württemberg geworden. "Das war jetzt einfach das Timing. Da war er schneller", meinte Schulze. Sie hätte sich gut vorstellen können, auch bundespolitisch Verantwortung zu übernehmen, meinte die Landtagsabgeordnete. "Aber: Berlin, Stuttgart, München - not working."



Bayaz sagte hingegen der "Zeit", dass er "nicht schneller" gewesen sei. "Es war die zeitliche Abfolge, darauf lege ich Wert", meinte der 38 Jahre alte Grünen-Politiker.



