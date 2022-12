Gründerin der ersten Schönheitsfarm Europas ist tot

Sie unterrichtete bis ins hohe Alter Yoga: Jetzt ist Gertraud Gruber, Pionierin in Sachen Schönheit, mit 100 Jahren am Tegernsee gestorben. −F.: Jan Roeder

Schönheit war ihr Leben. Die Pionierin der Ganzheits-Kosmetik mit Naturprodukten und Vorreiterin der Wellness-Bewegung, Gertraud Gruber, ist am Samstag im Alter von 100 Jahren am Tegernsee gestorben. Das teilte ihr Unternehmen mit.









Die gebürtige Münchnerin gründete 1955 in Rottach-Egern die erste Schönheitsfarm Europas. Gertraud Gruber entwickelte ein ganzheitliches Konzept der vorsorgenden Gesundheitspflege mit Naturprodukten, gesunder Ernährung, sanfter Bewegung und Entspannungsmethoden, das bis heute in mehr als 1500 Kosmetikinstituten und Beauty-Farmen sowie rund 150 Wellness-Hotels im In- und Ausland Anwendung findet.



Wer starr wird, wirkt alt, so lautete eine Devise von Gertraud Gruber, die in ihrer Schönheitsfarm noch in hohem Alter ihren Gästen Yogastunden anbot. Zutritt zu den Kosmetik- und Sportprogrammen haben übrigens nur Frauen. Und zum Konzept der Farm gehört auch das Frühstück im Bett. Gertraud Gruber hatte zahlreiche Gäste wie die Schauspielerin Romy Schneider, die Kessler-Zwillinge und auch Loki Schmidt, Gattin des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt.



"Wer mit sich im Reinen ist, strahlt das auch aus"



Noch im Januar wurde Gruber mit dem Bayerischen Verfassungsorden in Gold für ihr unternehmerisches und persönliches Engagement ausgezeichnet. Die Pionierin wurde unter anderem auch mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.



Zwar stellte Gertraud Gruber ihr Leben in den Dienst der Schönheit. Sich wegen ihr aber ständig verrückt zu machen, bewirke doch nur das Gegenteil, so eine weitere Devise der Grande Dame. "Wer mit sich im Reinen ist, strahlt das auch aus", sagte sie vor einigen Jahren in einem Interview.

− ism