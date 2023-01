Großfirmen in Österreich haben schon die 3G-Regel am Arbeitsplatz

Während in Bayern seit Dienstag die 3G-Regel nur für die Arbeitnehmer gilt, die Kundenkontakt haben, verschärft Österreich die Maßnahmen konsequent.



Wie die PNP berichtete, führt das Nachbarland ab 1. November den 3G-Nachweis generell am Arbeitsplatz ein. Beschäftigte müssen dann belegen können, dass sie geimpft, genesen oder regelmäßig getestet sind. Ausgenommen davon sind etwa Lkw-Fahrer, da sie keinen Kontakt zu Kollegen haben. In Bayern müssen seit dieser Woche die Beschäftigten etwa in der Gastronomie oder im Friseurhandwerk einen 3G-Nachweis erbringen.



Gerade große Firmen in Österreich sind der Politik jedoch einen Schritt voraus: Sie haben die 3G-Regel am Arbeitsplatz teils bereits aus eigenen Stücken eingeführt. Beim Luft- und Raumfahrtunternehmen FACC in Ried im Innkreis (Oberösterreich), bei dem auch zahlreiche Menschen aus Niederbayern arbeiten, begrüßt man deshalb die verschärften Maßnahmen am Arbeitsplatz. "Diese Verordnung ist für FACC sehr wichtig", betonte Pressesprecherin Andrea Schachinger auf PNP-Anfrage.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?