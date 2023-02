Großeinsatz wegen Unwetter in Oberösterreich: 2300 Feuerwehrleute im Einsatz

−Symbolbild: Portenkirchner

Zu zahlreichen Einsätzen hat das kurze, aber heftige Unwetter am Mittwochnachmittag auch in Oberösterreich gesorgt.



Am meisten betroffen waren laut Landesfeuerwehrkommando die Bezirke Braunau, Ried im Innkreis, Vöcklabruck, Wels-Land, Wels Stadt und Grieskirchen. Die Art der Einsätze reichte von blockierten Verkehrswegen durch umgestürzte Bäume über von Hagel und Sturm beschädigten Dächer, regionale Überflutungen und Vermurungen bis hin zu Personenrettungen.



Personen aus Autos gerettet



Laut Feuerwehrangaben musste zudem eine Person aus einem Auto gerettet werden - sie war laut einem Bericht der Oberösterreich Nachrichten zufolge im Innviertel von einem umgestürzten Baum im Auto eingeschlossen worden. Weitere Personenrettungen waren an Wolfgangsee, Attersee und Mondsee notwendig.



"Insgesamt wurden in den vergangenen vier Stunden in den betroffenen Gebieten 150 Feuerwehren mit etwa 2.300 Einsatzkräften zu rund 400 Einsätzen alarmiert", so Landes-Feuerwehrkommandant Dietmar Lehner. Die Aufräumarbeiten dauern noch an, hieß es gegen 17.30 Uhr.