Größerer Stromausfall im Landkreis Straubing-Bogen

−Symbolbild: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Einige Gemeinden im Landkreis Straubing-Bogen waren am Mittwochmorgen ohne Strom. Das bestätigt eine Sprecherin der Stadtwerke Straubing. Der Grund: eine 20-kV-Leitung in der Gemeinde Aiterhofen war in Brand geraten.



Seit circa 9.30 Uhr waren Teile des Landkreises Straubing ohne Strom. "Soweit wir wissen, sind Aiterhofen, Ittling und Schambach betroffen", sagt eine Sprecherin der Stadtwerke auf Nachfrage der PNP. Der Grund dafür lag bei einer brennenden 20kV-Leitung in Aiterhofen. Das liege aber nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke Straubing, sondern im vorgelagerten Netz. Zuständig dafür sei das Elektrizitätswerk Wörth a.d. Donau Rupert Heider.



Ein Sprecher des E-Werks bestätigt den Vorfall gegenüber der PNP. Warum die Leitung in Brand geraten war, sei noch unklar. Mitarbeiter seien für die Reparatur vor Ort. Bereits seit etwa kurz nach 10 Uhr seien die Haushalte wieder mit Strom versorgt.

− vr