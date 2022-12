Grenzregion: Waschler, Gibis und Taubeneder fordern Ausnahmen

Die CSU Landtagsabgeordneten Gerhard Waschler Max Gibis und Walter Taubeneder fordern, die Grenzregion in der Corona-Pandemie als Modellregion auszuweisen.



"Eine besondere Region erfordert besondere Maßnahmen!", davon sind die CSU-Landtagsabgeordneten Gerhard Waschler, Walter Taubeneder und Max Gibis überzeugt. Deshalb setzen sie sich im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie in einem Schreiben an Ministerpräsident Markus Söder für eine besondere Berücksichtigung der Grenzregion ein.



Sie sehen sich da konform mit der CSU Niederbayern, die sich am Samstag in einer virtuellen Bezirksvorstandssitzung mit Markus Söder beraten und dabei um besondere Hilfe gebeten hat. Bundesminister Andreas Scheuer und der Freyunger Landrat Sebastian Gruber forderten dort Sonderregelungen bei Impfstofflieferungen und der Impfpriorisierung. Der zugeschaltete Markus Söder sagte laut Pressemitteilung Unterstützung zu und betonte: "Wir lassen euch da nicht alleine."

