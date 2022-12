Getreidepreise ziehen deutlich an - Auswirkungen auch in Bayern

Enorm gestiegen sind die Getreidepreise weltweit, was sich auch in Bayern auswirkt, wie der Müllerbund meldet.



"Wir beobachten eine ungewöhnliche Marktentwicklung", teilte der Vorstandsvorsitzende des Bayerischen Müllerbundes, Rudolf Sagberger, in München mit. Das werde auch Auswirkungen auf Produkte wie Mehl, Brot, Nudeln, aber auch Fleisch haben.



Die Landwirte in Bayern profitieren nach Einschätzung des Bauernverbandes (BBV) nur zum Teil davon und: "Bei aller Freude über die guten Preise für die Ackerkulturen darf man die Kehrseite der Medaille nicht übersehen: Landwirte sind nicht nur Verkäufer, sondern als Tierhalter selber oft Käufer. Wenn die eigenbetriebliche Futterversorgung nicht ausreicht, müssen Futtermittel zugekauft werden", so Anton Huber, BBV-Referent für Getreide, Ölsaaten und Digitalisierung.

