Getötete Schwester nach Bayern gebracht: Weitere Details bekannt

Zwei Brüder sollen ihre Schwester in Berlin getötet und in einem Koffer per Bahn nach Bayern gebracht haben. Gegenüber dem Donaukurier nennt die Staatsanwaltschaft erste Details.



Wie genau die Frau ums Leben kam, wollte die Berliner Staatsanwaltschaft nicht in der Zeitung lesen, weil es sich um Täterwissen handele. Es sei jedoch "ziemlich krass" gewesen, umschrieb es Oberstaatsanwalt Martin Steltner als Sprecher der Behörde auf Nachfrage. Als Todestag gilt der 13. Juli.



Ermittlungen, Mobilfunkzellenauswertungen und Zeugenvernehmungen ergaben für sie rasch ein stimmiges Bild. Demnach sollen die beiden tatverdächtigen Brüder aus Afghanistan nach dem grausamen Mord die Leiche der Schwester noch am Tattag in einem großen Koffer zum Bahnhof Südkreuz in der Bundeshauptstadt geschafft ha

ben. "Dort ist sehr gute Überwachungstechnik installiert", erklärte Oberstaatsanwalt Steltner unserer Zeitung.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?