Gesundheitspädagogin rät: Essenspausen in den Alltag integrieren

Die Hauptursache für Übergewicht sieht Daniela Franek im ständigen Essen. Die Gesundheitspädagogin plädiert dafür, dem Körper mehr Essenspausen zu gönnen. Am besten in Form von Intervallfasten.



Manche Personen kommen mit den kleinen "Snacks" zwischendurch pro Tag auf sieben bis zehn Essen, weiß Daniela Franek und gibt zu bedenken, dass auf diese Weise unser Darm nicht die Ruhe hat, um sich zu erholen und gute Darmbakterien aufzubauen. Deshalb plädiert die Gesundheitspädagogin aus Traunreut (Landkreis Traunstein) dafür, mehr Essenspausen in den Alltag zu integrieren, am besten durch Intervallfasten, auch Nachtfasten genannt. "Dabei wird 16 Stunden gefastet und 8 Stunden gegessen. Das größte Fastenfenster spielt sich in der Nacht ab, während man in dem achtstündigen anderen Zeitfenster zwei bis drei Mahlzeiten zu sich nimmt. Zum Beispiel zwischen 12 Uhr und 20 Uhr oder 10 Uhr und 18 Uhr. Meist wird auf das Frühstück verzichtet und erst spätvormittags gegessen. Für manche bietet es sich auch an, das Abendessen ausfallen zu lassen", weiß die Expertin.



Wichtig ist, dass zwischen der letzten Mahlzeit und der ersten Mahlzeit des Folgetages 16 Stunden liegen, in denen nur Wasser, ungesüßter Tee oder schwarzer Kaffee zu sich genommen wird. "Wer Probleme hat, diese lange Zeit einzuhalten, kann die essfreie Zeit auch verkürzen auf 14 oder 12 Stunden. Aber weniger sollten es nicht sein, damit das körpereigene Recyclingprogramm eine Chance hat", rät Daniela Franek.



Fastentage sollten nicht aufeinanderfolgen



Beim Intervallfasten gibt es nicht nur das 16:8 Zeitmodell, sondern auch die 5:2 Variante, bei der an fünf Tagen in der Woche normal gegessen und an zwei Tagen gefastet wird, wobei die beiden Fastentage nicht aufeinanderfolgen sollten. "An diesen Tagen nimmt man etwa ein Drittel des regulären Tages zu sich. Der Vorteil liegt darin, dass man nicht aufs Essen verzichten muss und es auch keinen bestimmten Stunden-Rhythmus gibt."



Wie die 40-Jährige aus ihrer langjährigen Praxis weißt, bevorzugen wiederum andere das Model des 24-Stunden-Fastens. Hier wird sechs Tage in der Woche regulär gegessen und an einem Tag dafür gar nichts außer Wasser, schwarzem Kaffee oder Brühe.



Beim Intervallfasten gibt es keinen Jo-Jo-Effekt



Eines ist Daniela Franek, die Intervallfasten selbst schon seit vielen Jahren betreibt, besonders wichtig: "Intervallfasten ist keine Diät. Pausen werden ganz bewusst gesetzt. Das kann das ganze Leben lang so gemacht werden, da es eine gesunde Lebensweise darstellt. Es gibt auch keine Gefahr des Jo-Jo-Effekts und es werden keine Lebensmittel explizit verboten. Wichtig ist für die Umstellung, sättigendes Eiweiß, Gemüse und viel Wasser zu sich zu nehmen."



Gemüse am besten in Form von Brokkoli, Spinat, Wirsing, Grünkohl, Mangold, Blumenkohl, Fenchel, Tomaten, Gurken, Karotten und Salaten. Omega-3-Fettsäuren in Form von Leinsamen, Walnüssen, Olivenöl, Chiasamen, fettem Fisch wie Hering, Sprotte oder Makrele. Einen sättigenden Effekt haben Süßkartoffeln, Kürbis, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und Quinoa aufgrund ihrer komplexen Kohlenhydrate. Das Eiweiß kommt aus Fisch, Eiern, Joghurt und fettarmem Fleisch, Haferflocken, Mandeln und Käse. Die gute Nachricht für alle Naschkatzen: Süßes ist grundsätzlich erlaubt, sollte allerdings nicht täglich konsumiert werden. Genau so wie Alkohol.



"Was sich zudem sehr positiv auf die Gesundheit auswirkt, sind Flohsamen, Leinsamen und Chiasamen, die man eine halbe Stunde vor dem Essen in einem Glas Wasser verquirlt zu sich nimmt. Hanfsamen eignen sich wegen ihres nussigen Geschmacks sehr gut über Müsli und Salaten. Sie haben eine hohe Nährstoffdichte und in ihnen sind alle acht essentiellen Aminosäuren vereint", weiß Daniela Franek, die für diese Woche auch die Rezepte zusammengestellt hat. Zum Schluss betont die Gesundheitspädagogin noch, dass man oft Hunger mit Appetit verwechselt. "Während Appetit ein psychologisches Phänomen ist, das mit ,Lust haben‘ einhergeht, macht sich Hunger auch körperlich bemerkbar. Mit Magenknurren, Frieren, Schlappheit oder auch einer gereizten Stimmung.



