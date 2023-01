Gesundheitsministerium: Grippe-Impfaufruf war richtig

−Foto: David Inderlied/dpa

Einen verfrühten Aufruf zur Grippeimpfung des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek angesichts nicht vorhandener Dosen in Apotheken kritisierten ein Leser sowie ein Apotheker in der Passauer Neuen Presse.



Nun hat das Gesundheitsministerium auf PNP-Anfrage zu den Vorwürfen mit einem klaren "Nein" geantwortet. "Die jährliche Influenzawelle hat in Deutschland in den vergangenen Jahren meist nach der Jahreswende begonnen", begründet eine Ministeriumssprecherin, warum der Aufruf nicht zu früh kam. "Nach der Impfung dauert es zehn bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. Um rechtzeitig geschützt zu sein, wird deshalb empfohlen, sich ab Oktober bis Mitte Dezember impfen zu lassen." Sollte die Impfung in diesen Monaten versäumt werden, könne auch zu Beginn oder im Verlauf der Grippewelle noch eine sinnvoll sein, da nie genau vorherzusagen sei, wie lange eine Influenzawelle andauert.



Mittlerweile habe das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) rund 25 Millionen Impfdosen freigegeben. Zudem habe das Bundesgesundheitsministerium (BMG) 6,85 Millionen Impfdosen zusätzlich beschafft. "Wir gehen davon aus, dass damit grundsätzlich ausreichend Impfstoff vorhanden sein dürfte", sagt die Ministeriumssprecherin. "Allerdings ist nicht auszuschließen, dass einzelne Apotheken zum jetzigen Start der Impfsaison noch nicht mit allen bestellten Impfstoffen in allen Packungsgrößen beliefert wurden." Vom PEI sei aber noch kein Lieferengpass benannt worden.



Keine zusätzliche Impfdosen vom Freistaat Bayern



Der Freistaat Bayern werde – anders als noch zur vergangenen Grippe-Saison – keine zusätzlichen Impfdosen ordern, teilt die Ministeriumssprecherin mit. Zum einen wegen der Extra-Dosen des BMG. Der andere Grund: "Die Nachfrage nach zusätzlichem Grippeimpfstoff war gering in der letzten Saison."