Gegen häufige Fixierung junger Patienten: Chefarzt vor Rauswurf

Das Bezirkskrankenhaus Landshut. −Foto: Bezirk

Es rumort hinter den Mauern des Bezirkskrankenhauses in Landshut. Für Aufregung sorgt der neue und schon wieder scheidende Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Dr. Dietmar Eglinsky. Nach nicht einmal einem Jahr soll er das Haus verlassen, wenn es nach seinem Arbeitgeber, der Bezirksverwaltung, geht. Hintergrund sind offenbar massive Spannungen innerhalb des Ärztekollegiums wegen der häufigen Fixierung junger Patienten.



Den Grund für die Reibereien aus seiner Sicht sprach Eglinsky jetzt bei einem Treffen der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) in Regen offen an – und die Vorwürfe haben es in sich: Es geht um die Fixierung, also Fesselung, junger Patienten im Bezirkskrankenhaus Landshut. Nach Meinung des Mediziners passiere das dort viel zu oft. Bei dem Treffen soll Eglinsky seiner eigenen Klinik, die auch eine Außenstelle in Deggendorf betreibt, schwere Vorwürfe gemacht haben. Der Chefarzt sei nach PNP-Informationen erschrocken und erstaunt gewesen, wie oft es in den wenigen Monaten seiner Amtszeit zu Fixierungen junger Akut-Patienten gekommen wäre. Ein Umstand, den er nicht schweigend hinnehmen könne.



Wie oft es in der Landshuter Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im letzten Jahr zu Fixierungen von Patienten gekommen ist, konnte der Bezirk bis Freitagmittag nicht mitteilen. Die Daten zu erheben, würde Zeit in Anspruch nehmen. Erst Anfang kommender Woche könne man die Zahlen liefern, so der Bezirk.

