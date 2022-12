Geflüchtete berichten: "Es gibt nur Verlierer, Tag für Tag mehr"

Plötzlich heimatlos und tief beunruhigt blicken Dietrich Treis und seine Familie in die Ukraine. Der Geschäftsführer des deutschen Unternehmens UIFK-Agro PAT konnte Kiew rechtzeitig verlassen. Seine Kollegen aber sind mitten im Krieg.









Dietrich Treis und seine Frau Natalia sind so in Aufruhr, dass sie das frühlingshafte Wetter samt Vogelgezwitscher, die Ruhe, die Geborgenheit in dem Haus, in dem sie Zuflucht gefunden haben, zwar wahrnehmen, aber nicht genießen können. Wie auch? Der 57-Jährige und seine 48-jährige Frau sind der Hölle entkommen. Sie haben die Heimat verlassen müssen.



Treis spricht zwar von einer "Fünf-Sterne-Flucht", das aber ändert nichts an der furchtbaren Situation dort, wo Treis seit dem Jahr 2000 seine zweite Heimat gefunden hat, wo seine Frau geboren und aufgewachsen ist, die beiden gemeinsamen Kinder zur Welt kamen.