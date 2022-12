Gefährliches Autorennen auf der Autobahn

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. −Foto: Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Zwei 19-Jährige sollen sich auf der Autobahn 3 Richtung Würzburg ein illegales Autorennen mit gefährlichen Überholmanövern geliefert haben. Die Fahrer beschleunigten auf über 200 Stundenkilometer, fuhren vorausfahrenden Autos dicht auf und überholten rechts, teilweise über den Standstreifen, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Einer der Fahrer war der Verkehrspolizei am Sonntag bereits zuvor aufgefallen, als er die Zivilstreife kurz vor der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost mit hoher Geschwindigkeit rechts über den Standstreifen überholte. Die beiden Fahrer seien so schnell und rücksichtslos unterwegs gewesen, dass die Zivilstreife sie zwischenzeitlich aus den Augen verloren habe.



An der Anschlussstelle Marktheidenfeld konnte die Polizei die beiden Autos stoppen. Beide Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



