Gastronomie, Kultur und Sport: Das gilt nach Ostern in Bayern

Erst nach den Ferien gibt es Perspektiven für die Außengastronomie.

Nach dem Ende der Osterferien werden in Bayern – abhängig von den Inzidenzwerten – weitere Öffnungsschritte in den Bereichen Außengastronomie, Kultur und Sport erfolgen.



Außengastronomie, Kultur, Sport: Bei einer Inzidenz unter 50 wird die Öffnung der Außengastronomie, von Theatern, Konzert- und Opernhäusern, Kinos sowie kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich möglich. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 darf Außengastronomie öffnen, allerdings nur mit vorheriger Terminbuchung und einem Schnell- oder Selbsttest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ebenso ist es bei Theatern, Konzert- und Opernhäusern, Kinos, kontaktfreiem Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich.



Einzelhandel: Er darf nach den Osterferien in Regionen mit einer Inzidenz unter 100 öffnen. Dabei sind lediglich die allgemeinen Schutz- und Hygienekonzepte (Mindestabstand, Maskenpflicht, ein Kunde je zehn Quadratmeter bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, darüber ein Kunde je 20 Quadratmeter) zu beachten. Bei einer Inzidenz zwischen 100 und 200 müssen 40 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Kunde zur Verfügung stehen, Zutritt gibt es nur nach vorheriger Terminvereinbarung und bei Vorlage eines aktuellen negativen Tests.



Schulunterricht: Hier gilt nach den Osterferien: Bei einer Inzidenz unter 50 erfolgt in den Grundschulstufen Präsenzunterricht. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 erfolgt in allen Klassen Wechselunterricht. Und bei einer Inzidenz über 100 gilt grundsätzlich Distanzunterricht – allerdings dürfen folgende Klassen trotzdem in den Wechselunterricht: Abschlussklassen der Gymnasien und der FOS sowie die Jahrgangsstufe 4 der Grundschulen. Am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen Schüler aber nur, wenn sie über einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR- oder POC-Antigentest verfügen oder sie in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben. Das Schulpersonal soll sich mindestens zweimal wöchentlich eigenverantwortlich einem Selbsttest unterziehen. Dies gilt auch bei Notbetreuung.



Kitas: Für Kinderbetreuungseinrichtungen bleibt es dagegen bei den bisherigen Regelungen (Schließung mit Notbetreuung ab Inzidenz 100), weil kleinen Kindern weder regelmäßige Tests zugemutet noch von ihnen eigene Vorsichtsmaßnahmen erwartet werden können.



Heime: In den Alten- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen können ab dem 27. März wieder mehr als ein Besucher pro Tag empfangen werden. Allerdings müssen weiterhin ein aktueller negativer Testnachweis erbracht und die übrigen Schutzvorschriften eingehalten werden.



Einreise: Auch die Bayerische Einreisequarantäneverordnung wird bis einschließlich 18. April verlängert. Bis Ende März wollen die Länder dann ein einheitliches Vorgehen vereinbaren, wie mit Reiserückkehrern verfahren werden soll. Söder strebt dabei an, dass zwar jeder Deutsche ausreisen kann, künftig allerdings jeder Rückkehrer (nicht nur aus Risikogebieten) einen negativen Test nachweisen muss.