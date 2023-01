Ganzheitlich entlasten

Das Buch erscheint im Südwest Verlag.

Das 3-Schritte-Detox- Programm von Adaeze Wolf ist ganzheitlich aufgebaut, um nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und die Seele von Ballast zu befreien. Die Heimatzeitung verlost drei Exemplare.



Wer sehnt sich nicht nach mehr Energie, Leichtigkeit, Wohlbefinden und ganzheitlicher Gesundheit? Mit den Rezepten und Übungen aus Adaeze Wolfs neuem Buch "Strahlend schön" holen Sie sich Ihren natürlichen Glow zurück. Für ein strahlend schönes Inneres und Äußeres. "Geht es uns gut, dann strahlen wir das aus –

im Innen sowie im Außen", ist die Ernährungsexpertin überzeugt.

Deshalb enthält das Buch nicht nur Tipps für eine ausgewogene Ernährung. Zusätzlich erfahren die Leser und Leserinnen, was sie in ihrem Alltag darüber hinaus tun können, um in ihre Mitte zu kommen und sich von unnötigen Altlasten zu befreien. Easy Detox ist ein modernes 3-Schritte Reset-Programm zum natürlichen und ganzheitlichen Entlasten von Körper, Geist und Seele. Die über 70 Rezepte mit dem Plus an sekundären Pflanzenstoffen sind rein pflanzlich und frei von raffiniertem Zucker und Gluten.



In Zusammenarbeit mit dem Südwest Verlag verlost die Heimatzeitung drei Exemplare von Adaeze Wolfs Buch "Strahlend schön". Rufen Sie uns bis Ostermontag, 18. April, unter der Nummer ✆ 0137/822703018 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Detox sowie Ihre Telefonnummer, Ihren Namen und Ihre Adresse (bitte buchstabieren!) auf unser Tonband.

− hie