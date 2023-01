Gabriele Krone-Schmalz: "Russland nicht als großen Weltdämon darstellen"

Russland-Expertin Gabriele Krone-Schmalz spricht im Interview mit der PNP über die Situation in der Ukraine und die Rolle der Akteure auf beiden Seiten.



(Das gesamte Interview lesen Sie mit PNP Plus)



Gabriele Krone-Schmalz ist eine der besten Kennerinnen Russlands. Die langjährige ARD-Korrespondentin zeigt sich sehr besorgt darüber, dass es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine kommen könnte. "In dieser aufgeheizten Situation könnte jedes kleine Missverständnis eine Katastrophe auslösen."



In der gegenwärtigen Lage müsse es darum gehen, Lösungen zu finden und dazu gehöre, sich gegenseitig wirklich zuzuhören. "Die russischen Forderungen beziehen sich ja nicht auf territoriale Eroberungen, sondern auf Sicherheitsgarantien. Und wenn das der Punkt ist, dann dürfte das doch machbar sein. Da ist politische Kreativität gefragt."

