Fußgänger (93) stürzt nach Unfall mit Lastwagen: Schwer verletzt

−Symbolbild: dpa

Ein 93-jähriger Fußgänger ist in Bad Abbach (Landkreis Kelheim) nach dem Zusammenstoß mit einem rückwärtsfahrenden Laster gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen.



Am Freitag gegen 6.15 Uhr kam es in Bad Abbach, im Ortsteil Lengfeld, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Lastwagen. Der Laster befuhr rückwärts eine einspurige Straße. Zur gleichen Zeit ging ein 93-Jähriger in eben dieser Straße hinter dem Laster am linken Fahrbahnrand. Der 29-jährige Lasterfahrer sowie der 26-jährige Beifahrer des Lastwagen konnten den Fußgänger mittels Rückfahrkamera sowie Spiegel beobachten. Da der Fußgänger am Fahrbahnrand ging, setzte der Lkw seine Rückwärtsfahrt gemäßigt fort.



Plötzlich überquerte der Fußgänger jedoch unmittelbar hinter dem Lkw die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung prallte der Lkw mit dem Fußgänger zusammen. Der 93-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Er wurde in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Der Lkw wurde sichergestellt.

− pnp