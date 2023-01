Funkanalyse: 82.000 Hörer starten mit "Unser Radio" in Tag

Das Funkhaus Passau kann stolz auf das Ergebnis der bayerischen Funkanalyse sein: Rund 82.000 Hörer schalten täglich von 6 bis 9 Uhr ein. Trotz Corona hat das Team noch mehr Fans erreicht.



"Das ist unser Applaus", sagt Walter Berndl, Geschäftsführer im Funkhaus Passau, stolz, als er der Heimatzeitung das Ergebnis der Funkanalyse der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM) vorstellt. Denn: Die drei Sendeformate "Unser Radio", "Radio Galaxy Passau/Deggendorf" und "Oldie Welle Niederbayern" sind bei den Hörern sehr beliebt. "Wir sind total happy, dass wir nun schon seit zwei Jahren in Folge die besten Ergebnisse seit über 25 Jahren haben", freut sich Berndl.



Und das sei in Corona-Zeiten gar nicht so selbstverständlich, wie er findet: "Das war heuer extrem spannend, weil man ja gar nicht vorhersagen konnte, wie sich das Hörerverhalten in Pandemie-Zeiten verändert." Schließlich seien viele im Homeoffice gewesen, da fielen die Hörer auf der Fahrt zur Arbeit schon mal weg. Offensichtlich haben die dafür aber zu Hause das Radio öfter eingeschaltet. "Unser Radio" konnte nämlich die Hörerschaft weiter ausbauen: "Jeden Tag schalten zwischen 6 und 9 Uhr durchschnittlich 82.000 Menschen die Morgensendung mit Sophie Berndl und Christian Keim ein."

